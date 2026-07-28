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Спорт

В Госдуме призвали не давать Литве право проводить международные турниры

Журова: Литва предложениями по РФ сигнализирует, что ей нельзя проводить турниры
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении МИД Литвы обязать россиян подписывать декларацию с осуждением СВО для въезда. Ее слова приводит РИА Новости.

«Литва таким образом дает сигнал всем международным спортивным федерациям — не давайте нам проводить спортивные соревнования. Потому что мы россиян не пустим в любом случае. Я думаю, что после этого международные федерации должны делать вывод о том, что никакого спортивного соревнования Литве сейчас точно нельзя давать», — сказала Журова.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта РФ заявил о намерении через суд добиваться допуска российских атлетов.

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