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Министр спорта РФ заявил о намерении через суд добиваться допуска российских атлетов

Дегтярев заявил о намерении через суд добиваться допуска РФ в ряде видов спорта
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что допуска российских спортсменов в ряде видов нужно добиваться через суды. Его слова приводит РАПСИ.

«Есть пограничные истории, там мы пытаемся давить и через суды, и методом угроз юридического характера. Ну и третье, самое тяжелое, будем искать в судебном порядке ключики и в биатлоне, и в легкой атлетике, и в футболе, и в других сложных кейсах», — указал он.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Дегтярев раскрыл, как проходит подготовка России к Олимпиаде-2028.

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