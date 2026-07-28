Вратарь Кабо-Верде Возинья не сможет играть под своим псевдонимом в новом клубе

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья не сможет использовать свое прозвище на игровой форме в новом клубе. Об этом сообщает The Sun.

Футболист готовится к переходу в чилийский клуб «Коло-Коло». Согласно правилам чилийского футбола, нанесение прозвища на футболку строго запрещено. За нарушение этого предписания игроку грозит желтая карточка, а клуб, за который он выступает, будет оштрафован.

Полное имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диаш. Поэтому на его форме будет напечатано либо «Эвора», либо «Диаш», либо сочетание «Эвора Диаш».

На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф. На стадии 1/16 Аргентина с трудом одержала победу над Кабо-Верде со счетом 3:2.

40-летний вратарь отстоял «на ноль» в первом туре группового этапа чемпионата мира против звездной сборной Испании, которая затем выиграет турнир, совершил 18 ключевых сейвов за турнир и вывел скромную команду в плей-офф. Благодаря ему сборная Кабо-Верде оказалась единственной командой, которая не проиграла в основное время обоим финалистам ЧМ — и Испании, и Аргентине.

Всего за несколько недель число его подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выросло с 45–50 тысяч до почти 30 миллионов человек, что сделало его самым популярным голкипером в мире и позволило обогнать по этому показателю именитого Икера Касильяса. В итоге Возинья был включен в символическую сборную ЧМ.

Ранее Возинья выразил надежду, что сможет продолжить играть в футбол.