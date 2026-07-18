Вратарь Кабо-Верде Возинья надеется, что сможет продолжить играть в футбол

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что у него пока нет конкретных предложений о продолжении карьеры, передает AS.

«Никакой спешки. Много слухов, но ничего конкретного. Надеюсь, скоро появится определённость и я смогу продолжать играть в футбол», — сказал Возинья.

На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф. На стадии 1/16 Аргентина с трудом одержала победу над Кабо-Верде со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

Ранее Возинья побил рекорд по подписчикам среди коллег по амплуа.