Еще одна федерация сняла все ограничения с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья (IF3) официально отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении российских атлетов, передает пресс-службаФедерации функционального многоборья России (ФФМР).

«Мы верим, что спорт должен оставаться политически нейтральным и что все спортсмены заслуживают равных возможностей для демонстрации своих талантов. Мы отменим санкции в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях IF3, включая полное возвращение к командным соревнованиям, а также возможность выступать под своим флагом и с гимном России», — заявил президент IF3 Гретхен Киттельбергер.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее Конор Макгрегор назвал дату завершения карьеры.