Макгрегор назвал дату завершения карьеры

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что завершит карьеру в 2027 году. Об этом спортсмен рассказал в своих соцсетях.

«То, что должно было стать избиением века, теперь станет перезагрузкой. Международная неделя боев — 2027 — последний танец», — написал Макгрегор.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года, тогда в бою с Дастином Порье он сломал ногу и был вынужден пропустить достаточно времени из-за восстановления после травмы. В MMA у Макгрегора 22 победы и шесть поражений, у Холлоуэя — 27 побед и девять проигранных боев.

Ранее стало известно, на какой срок выбыл Макгрегор из-за травмы.