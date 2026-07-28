Суд не принял иск Емельяненко на 13 млн рублей по поводу книги

Суд не принял иск Емельяненко к издательству «АСТ» на 13 млн рублей

Суд в Москве оставил без движения исковое заявление Федора Емельяненко, поданное к писательнице Анастасии Ивановой и издательскому дому «АСТ», передает РИА Новости.

«Состояние: оставлено без движения», — сказано в картотеке суда.

Иск не принят к производству по существу из-за нарушений процессуального характера.

Поводом для обращения бойца в суд послужила книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко», выпущенная издательством в 2025 году в рамках серии «Звезды отечественного спорта для детей». На обложке издания размещена фотография спортсмена, а его имя вынесено в заглавие и используется в оформлении.

Емельяненко заявил, что не давал разрешения на использование своего изображения в рекламных материалах и на обложке, а также на коммерческое применение своего имени в связи с выпуском книги. В иске боец потребовал взыскать с ответчиков около 13 миллионов рублей.

Федору Емельяненко 49 лет. Свой последний профессиональный бой он провел 4 февраля 2023 года, уступив нокаутом Райану Бейдеру. За карьеру россиянин выступал в таких организациях, как PRIDE Fighting Championships, Strikeforce, Bellator.

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