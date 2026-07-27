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«Футбол возвысится над ненавистью»: глава ФИФА обратился к критикам ЧМ-2026

Глава ФИФА Инфантино обратился к критикам чемпионата мира — 2026
Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в открытом письме, опубликованном на его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), обратился к критикам прошедшего чемпионата мира — 2026.

«Ручкам и бумагам, всем экранам — пусть вы найдете любовь и мир там, где люди, стоящие за вами, не смогли их найти. Пусть вы обретете мир; мы в ФИФА обрели свой, и мы дарим его, проводя самый выдающийся чемпионат мира по футболу. Пусть футбол возвысится над всей ненавистью», — указал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее идею расширения ЧМ-2030 до 64 команд назвали неразумной.

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