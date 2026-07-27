Легенда «Спартака» рассказал, насколько хорошо играет «Краснодар»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что «Краснодар» смотрелся хорошо в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (3:1), передает «Матч ТВ».

«Краснодар» в порядке. Они вышли уверенно. Кривцов забил сказочный гол, разыграли в одно касание. Таких комбинаций в одно касание возле штрафной они провели несколько. У «Краснодара» всё будет хорошо», — сказал Ловчев.

На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря «Рубина» Евгения Ставера. На 14-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков был удален с поля: он ударил локтем в лицо Хуана Боселли и разбил ему нос, а 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Позднее, на 66-й минуте, судья отменил еще один гол Кривцова из-за положения вне игры. Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

Ранее неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» — «Краснодар».