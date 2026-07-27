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ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира

Гол футболиста Кабо-Верде Кабрала признан лучшим на чемпионате мира 2026 года
Victor Monteiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Аргентины признан лучшим на турнире, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

«Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот», — говорится в сообщении.

Сборная Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026 вышла со второго места в группе, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. На стадии 1/16 команда уже в дополнительное время проиграла Аргентине.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее Валерий Карпин рассказал, кто стал для него откровением на ЧМ.

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