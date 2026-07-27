Карпин рассказал, кто стал для него откровением на ЧМ

Карпин о ЧМ-2026: откровением лично для меня стал Месси

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что аргентинец Лионель Месси стал для него откровением чемпионата мира 2026 года. Его слова передает пресс-служба Российского футбольного союза со ссылкой на журнал Объединения отечественных тренеров по футболу.

«Откровением лично для меня стал Месси. Он в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен», — сказал Карпин.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

За всю карьеру Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира — 2022, Финалиссиму в 2022 году, два Кубка Америки (2021 и 2024), а также в составе олимпийской команды стал победителем ОИ-2008.

Ранее аргентинский футболист сказал, что Месси больше не сыграет за сборную.