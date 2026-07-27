Африканская сборная готова сыграть с Россией

Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри сказал, что гвинейская сборная готова сыграть матч против сборной России, передает Sport24.

«Мы готовы сыграть со сборной России в сентябре. Все будет зависеть от календаря и желания российской стороны провести матч либо в России, либо у нас. В принципе, мы готовы приехать в Россию, однако все будет зависеть от условий предложения», — сказал Барри.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет.