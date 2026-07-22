Тренер сборной России Карпин дебютировал в кино в 57 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем Telegram-канале сообщил о первом опыте съемок в кино.

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе «Дух барса». Кино про юношескую команду «Алании», которая борется за выход в ЮФЛ. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасёвым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах!», — написал Карпин.

Специалист сыграл эпизодическую роль в фильме «Дух барса», который снимают во Владикавказе. Фильм рассказывает о юношеской команде «Алании» из Владикавказа. Карпин исполнил роль скаута, Сергей Карасев — судьи.

В съемках также участвовал бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Ранее в РФС оценили работу Карпина на посту тренера сборной.