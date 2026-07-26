Аргентинский футболист сказал, что Месси больше не сыграет за сборную

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что Лионель Месси больше не сыграет за Аргентину, передает «Чемпионат».

«Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно», — сказал Барко.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

За всю карьеру Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира — 2022, Финалиссиму в 2022 году, два Кубка Америки (2021 и 2024), а также в составе олимпийской команды стал победителем ОИ-2008.

Ранее в сборной Аргентины сделали заявление о будущем Месси.