Финский политик назвал беспрецедентной русофобией ситуацию с Пирло

Финский политик Армандо Мема назвал в своих соцсетях русофобией ситуацию с тренером Андре Пирло, которому заблокировали назначение на пост тренера сборной Италии по футболу из-за связи с российской компанией.

«Это пример коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии. Абсолютный чемпион, выдающийся спортсмен, которому мешают выполнять свою работу из-за общества, которое я теперь считаю больным», — написал Мема.

У специалиста в России есть контракт с одной из букмекерских компаний. Ряд СМИ сообщал, что Пирло должен был быть назначен главным тренером сборной Италии, однако из-за этого контракта от его кандидатуры отказались. В частности, об этом писал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Пирло — футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Пирло считается одним из лучших полузащитников в истории итальянского футбола. Он выступал за «Брешию», «Интернационале», «Милан», «Ювентус», с которым четыре раза подряд выиграл чемпионат Италии, «Нью‑Йорк Сити», где завершил игровую карьеру в 2017 году.

Ранее Пирло отреагировал на неназначение в сборную Италии из-за связи с Россией.