Пирло сделал заявление из-за неназначения в сборную Италии из-за связи с Россией

Тренер Андреа Пирло на свей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал ситуацию с проблемным назначением в сборную Италии из-за связи с Россией.

«Сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в контексте моей рабочей деятельности в Объединённых Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Приписывать этому сотрудничеству политический смысл означает приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал», — указал он.

У специалиста в России есть контракт с одной из букмекерских компаний. Ряд СМИ сообщал, что Пирло должен был быть назначен главным тренером сборной Италии, однако из-за этого контракта от его кандидатуры отказались. В частности, об этом писал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Пирло — футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Пирло считается одним из лучших полузащитников в истории итальянского футбола. Он выступал за «Брешию», «Интернационале», «Милан», «Ювентус», с которым четыре раза подряд выиграл чемпионат Италии, «Нью‑Йорк Сити», где завершил игровую карьеру в 2017 году.

Ранее Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии.