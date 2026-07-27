Появились подробности о восстановлении Акинфеева после травмы

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко в эфире «Матч ТВ» рассказал о состоянии голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который все еще не может принимать участия в матче из-за восстановления после травмы.

«Он восстанавливается. Дай бог, все пройдет удачно. Сейчас время реабилитации, с каждым днем все лучше и лучше. Надеемся, в ближайшем будущем начнет уже тренироваться», — указал он.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В первом туре чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл калининградскую «Балтику».

Ранее ветеран ЦСКА рассказал, нравится ли ему игра команды.