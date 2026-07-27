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«Они тупенькие?» легенда «Спартака» о современных футболистах

Экс-футболист Ловчев: мне непонятно сегодняшнее поколение футболистов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал защитника казанского «Рубина» Илью Рожкова за удаление в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Матч ТВ».

«Дурацкое удаление в центре поля. Взял и ударил в центре поля. Сегодняшнее поколение футболистов мне непонятно, кто им прививал такой футбол? Кто их воспитывал? Или они тупенькие, или их не учили играть в футбол?» — сказал Ловчев.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:3. На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря «Рубина» Евгения Ставера. На 14-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков был удален с поля: он ударил локтем в лицо Хуана Боселли и разбил ему нос, а 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Позднее, на 66-й минуте, судья отменил еще один гол Кривцова из-за положения вне игры. Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

Ранее неизвестный угрожал судьям после матча «Рубин» — «Краснодар».

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