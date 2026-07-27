Неймар самовольно покинул базу своего клуба

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар самовольно покинул базу бразильского «Сантоса», передает Globo.

Отмечается, что футболист после матча бразильской Серии А против «Шамекоэнсе» позавтракал на базе, сделал несколько фотографий, а потом покинул базу без разрешения, несмотря на то, что у команды была запланирована восстановительная тренировка. Также сообщается что Неймар в перерыве матча оскорбил молодых игроков своей команды.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Ранее Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире.