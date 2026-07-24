Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире

Форвард бразильского «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар в своих соцсетях призвал людей, критикующих его за участие в покерном турнире, заняться собственной жизнью.

«Я здесь, в зале, готовлюсь ко второй тренировке. Вспомнил, что в мой выходной многие говорили о том, что я играл в покер. Утром я работал в зале, пропустил матч и вернулся к тренировкам. У меня был выходной, а они продолжают говорить. Я могу продолжать тренировки или вы будете и далее меня критиковать? Занимайтесь своей жизнью», — заявил Неймар.

Футболист принял участие в турнире, вступительный взнос которого составляет $10 тыс. Неизвестно, каких результатов добился Неймар на турнире.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

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