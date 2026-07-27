Российский саблист Граудынь о победе на ЧМ: это было потрясающе: я счастлив

Российский саблист Павел Граудынь прокомментировал победу на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге, заявив, что очень счастлив, передает «Матч ТВ».

Граудынь заявил, что счастлив и испытывает невероятное чувство. Также Граудынь поблагодарил всех, кто его поддерживает, свою команду, страну и семью.

«Это было потрясающе», — отметил Граудынь.

Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна. В своей карьере спортсмен также выиграл бронзу чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступило в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Ранее Граудынь выиграл золото на первом ЧМ после возвращения флага и гимна.