Российский саблист выиграл золото на первом ЧМ после возвращения России с флагом

Российский саблист Павел Граудынь выиграл золотую медаль чемпионата мира 2026 года.

В финале мирового первенства спортсмен одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном со счетом 15:7.

Золото Граудыня стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна. В своей карьере спортсмен также выиграл бронзу чемпионата Европы – 2025 в командной сабле.

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступило в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее российская саблистка не сумела защитить титул чемпионки мира.