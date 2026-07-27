Известный футболист рассказал, может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»

Российский экс-футболист Александр Канищев заявил, что московский «Спартак» может конкурировать с петербургским «Зенитом» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В игре «Спартака» видна рука Карседо. Команда играет уверенно и разыгрывает очень хорошие комбинации. Есть много интересных ходов. «Спартак» выглядит командой, которая может стать конкурентом «Зениту» в борьбе за золото», — сказал Канищев.

В первом туре РПЛ «Спартак» обыграл московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

Ранее Юрий Семин похвалил «Спартак».