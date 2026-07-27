В World Gymnastics допустили исключения из решения о полном допуске россиян с флагом

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила исключения из решения о полном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

В организации подтвердили, что и российские, и белорусские атлеты должны выступать на турнирах со своей национальной символикой, а ограничения будут допускаться в тех случаях, когда местные власти запрещают организаторам полностью выполнить требования World Gymnastics.

Каждая подобная ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а возвращать нейтральный статус для представителей России и Белоруссии не планируется.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее министр спорта РФ заявил о намерении через суд добиваться допуска российских атлетов.