Ветеран ЦСКА рассказал, нравится ли ему игру команды

Экс-футболист Пономарев заявил, что его обнадеживает игра ЦСКА

экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после победы в матче первого тура против калининградской «Балтики» заявил, что его обнадеживает игра команды, передает РИА Новости.

«Про ЦСКА с новым тренером уже можно сказать что-то определенное, вчера команда показала добротную игру. А пропущенный на первой минуте мяч — несчастный случай. И в целом игра ЦСКА обнадеживает», — сказал Пономарев.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

После этой победы армейцы набрали три очка в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа.

Ранее Александр Мостовой заявил, что нет разницы, кто тренирует ЦСКА.