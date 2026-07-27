Российский финалист Кубка Стэнли оценил победу Испании на ЧМ-2026

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что рад победе сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Я, если честно, чуть-чуть расстроился из-за Франции, ждал, что она победит. Испанцы — молодцы, они в полуфинале сыграли очень хорошо. Финал, наверное, не самый интересный был, потому что ожидания высоки были, Месси против Ямаля, но все равно супер», — заявил Подколзин.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Роман Ротенберг одним словом описал победу сборной Испании на ЧМ-2026.