Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что сборная Испании заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Знаете, мы всегда смотрим матчи чемпионата мира по футболу с самого детства. Было интересно, победа сборной Испании, думаю, заслуженная. Вообще все команды здорово сыграли. Мы с детьми в нашей академии совместно смотрели все матчи, обсуждали. Важно, что в такие моменты дети получают мотивацию, а наша задача перенеси ее на лед», — заявил Ротенберг.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Роман Ротенберг сравнил Килиана Мбаппе с диктатором.