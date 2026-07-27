Литва хочет обязать российских атлетов подписывать декларацию об осуждении СВО

Министерство иностранных дел Литвы инициировало поправки к закону о национальных санкциях, направленные на введение персональных ограничений для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на МИД.

Согласно документу, доступ в республику будет закрыт для представителей сферы культуры, науки, образования и спорта, если они прямо или косвенно поддерживали СВО на Украине или принимали в СВО участие.

Ключевым условием допуска в Литву для осуществления любой публичной деятельности станет подписание специальной декларации, в которой человек, намеренный въехать в страну, должен публично осудить СВО.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее министр спорта РФ заявил о намерении через суд добиваться допуска российских атлетов.