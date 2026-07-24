Идею расширения ЧМ-2030 до 64 команд назвали неразумной

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лиза Клавенесс назвала неразумной идею расширить чемпионат мира по футболу до 64 команд. Ее слова передает The Times.

«Неуважительное и необоснованное предложение. Небольшие страны, как мы, которые не играли там 20 лет, показали, что чемпионат мира может быть расширен до 48 команд. Начинать говорить о 64 сборных сейчас не в интересах футбола и даже неразумно», — сказала Клавенесс.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее были названы преимущества расширения ЧМ-2030 до 64 команд.