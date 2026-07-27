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«Стоит ждать заподлянок»: Губерниев о возвращении российских фигуристов

Журналист Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, раскрыл, стоит ли на сегодняшний день ждать полноценного возвращения российских фигуристов на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Европа очень не хочет, чтобы мы выступали. Нам стоит ждать каких‑то заподлянок. Вопрос в том, где будут проходить соревнования. Пустят ли нас туда? Какой будет реакция соперников из Европы? Да и насколько мы будем в состоянии выступать, — вопрос открытый. Нам еще многое нужно преодолеть. Радоваться преждевременно», — указал он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме заявили, что качество мирового фигурного катания снижается.

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