В Госдуме заявили, что качество мирового фигурного катания снижается

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что уровень мирового фигурного катания снижается из-за изменений в правилах и уменьшения сложности элементов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила и уменьшилась сложность элементов. Наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что все мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!» — заявила Журова.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Джефф Монсон заявил, что поддерживает Дегтярева в споре с Плющенко.