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«Оренбург» переиграл «Ростов» в первом туре РПЛ

«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в первом туре РПЛ
Telegram-канал «ФК «Ростов»»

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Первый мяч на 47-й минуте забил Виктор Мелехин. На 49-й минуте Максим Савельев («Оренбург») получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, оренбуржцы доигрывали матч в меньшинстве.

На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счет, сделав его 1:1. На 90+4-й минуте Андрей Касаджиков забил победный гол и принес «Оренбургу» победу — 2:1.

В следующем туре «Ростов» 31 июля сыграет с «Родиной». «Оренбург» 2 августа встретится с «Зенитом».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Сочи» одержал первую победу в сезоне.

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