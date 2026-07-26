«Оренбург» переиграл «Ростов» в первом туре РПЛ

«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в первом туре РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Первый мяч на 47-й минуте забил Виктор Мелехин. На 49-й минуте Максим Савельев («Оренбург») получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, оренбуржцы доигрывали матч в меньшинстве.

На 85-й минуте Руслан Куль сравнял счет, сделав его 1:1. На 90+4-й минуте Андрей Касаджиков забил победный гол и принес «Оренбургу» победу — 2:1.

В следующем туре «Ростов» 31 июля сыграет с «Родиной». «Оренбург» 2 августа встретится с «Зенитом».

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