Легендарная фигуристка ответила на обвинения дочери в домашнем насилии

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Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук опровергла обвинения своей дочери Скайлер Мари Грейс Грищук в применении физического и эмоционального насилия. Ее слова передает Sport24.

«Не обращайте внимания. Это все неправда», — сказала Грищук.

Ранее Скайлер Грищук в своих соцсетях сообщила, что подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. Девушка заявила о фактах физического и эмоционального насилия и психологической травмы, которые длились долгие годы.

Скайлер родилась в США, с ранних лет воспитывалась матерью-одиночкой — ее отец, американский фитнес-инструктор Джефф, не принимал участия в воспитании. Сейчас дочь двукратной олимпийской чемпионки строит карьеру профессиональной теннисистки.

Оксана Грищук — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.

Ранее американский фигурист Илья Малинин анонсировал важное заявление.