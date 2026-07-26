Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Легендарная фигуристка ответила на обвинения дочери в домашнем насилии

Экс-фигуристка Грищук опровергла обвинения дочери в домашнем насилии
skylergrace_grischuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук опровергла обвинения своей дочери Скайлер Мари Грейс Грищук в применении физического и эмоционального насилия. Ее слова передает Sport24.

«Не обращайте внимания. Это все неправда», — сказала Грищук.

Ранее Скайлер Грищук в своих соцсетях сообщила, что подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. Девушка заявила о фактах физического и эмоционального насилия и психологической травмы, которые длились долгие годы.

Скайлер родилась в США, с ранних лет воспитывалась матерью-одиночкой — ее отец, американский фитнес-инструктор Джефф, не принимал участия в воспитании. Сейчас дочь двукратной олимпийской чемпионки строит карьеру профессиональной теннисистки.

Оксана Грищук — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.

Ранее американский фигурист Илья Малинин анонсировал важное заявление.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!