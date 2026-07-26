Монсон заявил, что поддерживает Дегтярева в споре с Плющенко

Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил поддержку министру спорта РФ, председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву в споре с фигуристом Евгением Плющенко, заявившим о снижении уровня фигурного катания в России, передает РИА Новости.

«Я полностью согласен с Михаилом Владимировичем. Это абсолютная неправда, что уровень российского фигурного катания снижается. Это просто неправда», — сказал Монсон.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме сомневаются, что Плющенко можно доверить воспитание фигуристов.