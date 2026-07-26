В «Локомотиве» прокомментировали слухи об уходе Батракова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что рад совместной работе с полузащитником Алексеем Батраковым. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Алексей на данный момент — один из лучших футболистов чемпионата России, он радует нас своей игрой в нашей лиге и в нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу. Комментировать слухи [об его уходе] не нужно. Будем что-то говорить, когда появится конкретика», — заявил Галактионов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

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