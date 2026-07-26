Илюмжинов не вошел в список кандидатов на пост президента FIDE

Илюмжинов не попал в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не примет участие в выборах на пост президента организации. Об этом стало известно исходя из итогового списка кандидатов.

Выборы пройдут в сентябре в Самарканде. В них примут участие Вадим Розенштайн, Ян-Хенрик Бюттнер (оба из Германии) и Тимур Турлов (Казахстан).

23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й пакет санкций. В тот же день стало известно, что Дворкович на время добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий.

Временно исполнять функции президента FIDE будет вице-президент организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее Илюмжинов заявил, что собирается на выборы в FIDE из-за Дворковича.