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Черчесов рассказал о перспективах на сезон РПЛ

Черчесов заявил, что хотел бы выступить с «Ахматом» лучше, чем в прошлом сезоне
ФК «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что не хочет давать никаких прогнозов о перспективах своей команды на сезон. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте об этом говорить после 30‑го тура. Мы не из тех, кто будет кричать, что мы чего‑то хотим. И в чемпионате, и в Кубке есть только одно первое место. Хотя если будем говорить, что хотим занять именно его, то будем выглядеть глупо. Мы хотим выступить лучше, чем в прошлом году. Для нас это уже будет успехом», — заявил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Ранее «Краснодар» одержал победу над «Рубином» на старте РПЛ.

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