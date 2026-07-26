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«Краснодар» одержал победу над «Рубином» на старте РПЛ

«Краснодар» переиграл «Рубин» на старте РПЛ
Максим Богодвид/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл местный «Рубин» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершился со счетом 3:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Мирлинд Даку открыл счет после передачи вратаря «Рубина» Евгения Ставера. На 14-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков был удален с поля: он ударил локтем в лицо Хуана Боселли и разбил ему нос. Главный арбитр Артем Чистяков после просмотра VAR показал Рожкову красную карточку.

На 45+6-й минуте Боселли сравнял счет прямым ударом со штрафного.

В начале второго тайма Никита Кривцов забил гол, но он был отменен из-за офсайда у Воробьева. На 66-й минуте Кривцов вновь забил, и этот гол был засчитан. Позднее, на 66-й минуте, судья отменил еще один гол Кривцова из-за положения вне игры.

Третий гол «Краснодара» в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан.

В следующем туре «Рубин» сыграет с «Ахматом» 2 августа, «Краснодар» встретится с «Химками» 1 августа.

Ранее Рожков оскорбил судью после получения первой красной карточки в сезоне РПЛ.

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