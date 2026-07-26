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В «Локомотиве» объяснили, как упустили победу над «Ахматом»

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил ничью с «Ахматом» в 1-м туре
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что не считает Георгия Джикию виноватым в пропущенном мяче. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если кто‑то говорит, что виноваты Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом… Тогда можно поставить оценку, что он не разбирается в футболе. Или что он не в себе. Случился рикошет, такое бывает. Игра была хорошей», — заявил Галактионов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Ранее «Факел» проиграл первый матч после возвращения в РПЛ.

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