«Факел» проиграл первый матч после возвращения в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл воронежский клуб, на 22-й минуте отличился Вячеслав Якимов. Махачкалинская команда сравняла при помощи автогола Юрия Журавлева, который срезал мяч в свои ворота на 30-й минуте. На 79-й минуте Александр Сандрачук с передачи Даниила Лесового выел махачкалинский клуб.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Игорь Капленко.

«Факел» вернулся в Российскую премьер-лигу в сезоне 2026/27 спустя год после вылета. Это произошло по итогам 33-го тура Первой лиги, где «Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0) и гарантировал себе место в высшем дивизионе.

«Динамо» сохранило прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом» из Екатеринбурга. Двухматчевое противостояние прошло 20 и 23 мая 2026 года. В первой игре в Екатеринбурге «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 — единственный гол был забит на пятой минуте встречи. Ответный матч в Каспийске завершился ничьей 1:1, которая устроила махачкалинскую команду.

Ранее «Спартак» и «Родина» объявили составы на матч РПЛ.