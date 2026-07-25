Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

«Факел» проиграл первый матч после возвращения в РПЛ

«Динамо» из Махачкалы обыграло «Факел» в матче первого тура РПЛ
ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл воронежский клуб, на 22-й минуте отличился Вячеслав Якимов. Махачкалинская команда сравняла при помощи автогола Юрия Журавлева, который срезал мяч в свои ворота на 30-й минуте. На 79-й минуте Александр Сандрачук с передачи Даниила Лесового выел махачкалинский клуб.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Игорь Капленко.

«Факел» вернулся в Российскую премьер-лигу в сезоне 2026/27 спустя год после вылета. Это произошло по итогам 33-го тура Первой лиги, где «Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0) и гарантировал себе место в высшем дивизионе.

«Динамо» сохранило прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Уралом» из Екатеринбурга. Двухматчевое противостояние прошло 20 и 23 мая 2026 года. В первой игре в Екатеринбурге «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 — единственный гол был забит на пятой минуте встречи. Ответный матч в Каспийске завершился ничьей 1:1, которая устроила махачкалинскую команду.

Ранее «Спартак» и «Родина» объявили составы на матч РПЛ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!