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Россияне завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы

Россияне завоевали серебро в эстафете по плаванию на юниорском ЧЕ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сборная России по плаванию завоевала серебро в смешанной эстафете 4×1500 м среди спортсменов до 16 лет на открытой воде чемпионата Европы.

В составе команды выступили Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец, Они показали результат — 1 час 8 минут 34,33 секунды.

Победу одержали представители Венгрии, опередившие россиян на 21,01 секунды.

Соревнования проходят в Сукоро с 24 по 26 июля. Российские спортсмены выступают на турнире под государственным флагом и с исполнением национального гимна.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее россиянки заняли весь пьедестал чемпионата Европы по плаванию.

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