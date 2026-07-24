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Россиянки заняли весь пьедестал чемпионата Европы по плаванию на открытой воде

Россиянки заняли весь пьедестал юниорского ЧЕ по плаванию на открытой воде
Федерация водных видов спорта России

Сборная России по плаванию на открытой воде заняла весь призовой пьедестал на чемпионате Европы среди юниоров в женской гонке на 5 километров.

В возрастной категории 14-15 лет у девушек победу одержала Кира Гусева, показав результат 1 час 0 минут 3,17 секунды. Второй к финишу пришла Анастасия Синякова с отставанием 1,88 секунды. Третье место заняла Нелли Петровская, проигравшая лидеру 8,81 секунды.

В мужском зачете среди юношей 14-15 лет на той же дистанции серебряную награду получил Алан Носов, преодолев дистанцию за 57 минут 26,69 секунды.

Соревнования проходят в Сукоро с 24 по 26 июля. Российские спортсмены выступают на турнире под государственным флагом и с исполнением национального гимна.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее Россия уступила Испании в полуфинале Кубка мира по водному поло.

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