Стали известны составы на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ

Московские «Локомотив» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч первого тура Российской премьер-лиги.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Сильянов, Морозов, Пиняев, Раков, Руденко, Бакаев, Батраков, Карпукас.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Жулио, Самородов, Мелкадзе, Адамов, Садулаев, Исмаэл, Касинтура.

Встреча состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

23 июля агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев подтвердил, что переговоры о переходе игрока во французский «ПСЖ» велись.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее легенда РПЛ назвал всех претендентов на чемпионский титул.