Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что США по организации чемпионата мира по футболу впереди России, передает «Советский спорт».

«По организации США впереди нас. Просто у нас такая страна, которая серьёзно относится к проведению больших мероприятий, потому что они нам достаются нечасто. В США это чуть ли не через день. У них больше опыта», — сказал Первак.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее хоккеисту Кириллу Капризову не понравился финал ЧМ по футболу.