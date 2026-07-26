Российский хоккеист о финале ЧМ по футболу: лучше бы спал

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что ему не понравился финал чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией, передает «Чемпионат».

«Все следили за Месси, как он забивает свои голы в каждом матче. Финал я смотрел, не спал до половины шестого утра. Но лучше б спать пошел, потому что скучновато было», — сказал Капризов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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