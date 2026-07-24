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В Госдуме сомневаются, что Плющенко можно доверить воспитание фигуристов

Депутат Свищев сомневается, что Плющенко можно доверить воспитание фигуристов
Софья Сандурская/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил сомнение в том, что Евгению Плющенко можно доверить воспитание фигуристов, передает РИА Новости.

«Встает вопрос, можно ли ему доверять школу? Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует? Как он может рассказывать детям, которых тренирует, о патриотизме, если он своего собственного ребёнка отправил выступать за другую страну?» — сказал Свищев.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме заявили, что Плющенко не является экспертом по фигурному катанию.

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