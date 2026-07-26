Капитан «Спартака» обратился к болельщикам

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичной «Родиной», передает «Чемпионат».

«Рады, что начался чемпионат, готовились. Конечно, рады, что взяли три очка и выиграли первую домашнюю игру. Порадовали наших болельщиков. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал. Эта победа для болельщиков», — сказал Зобнин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Родина» — дебютант РПЛ. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

Ранее лидер «Спартака» не ответил на вопрос, останется ли он в команде.