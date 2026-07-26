Назван клуб, который составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Экс-футболист Мор заявил, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что клуб составит конкуренцию петербургскому «Зениту» в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Есть такое ощущение, что «Спартак» навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — «Зениту». Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого», — сказал Мор.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Ранее лидер «Спартака» не ответил на вопрос, останется ли он в команде.