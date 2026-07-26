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Лидер «Спартака» не ответил на вопрос, останется ли он в команде

Футболист Барко: меня все устраивает в «Спартаке»
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в аргентинский «Ривер Плейт», передает «Матч ТВ».

«Переход в «Ривер Плейт»? Не буду комментировать. Продление контракта со «Спартаком»? Я ничего не знаю. Меня все устраивает в «Спартаке». Я рад радовать болельщиков», — сказал Барко.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Он провел за клуб 75 матчей, забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее стала известна сумма, за которую «Спартак» продаст Барко..

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