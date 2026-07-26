Стала известна сумма, за которую «Спартак» продаст своего лидера

Московский «Спартак» просит у аргентинского «Ривер Плейт» $ 7 млн за 50% прав на футболиста Эсекьеля Барко, сообщает Bolavip.

«Ривер Плейт» согласен заплатить $ 5,5 млн. Сам Барко предпочитает перейти в аргентинский «Индепенльенте», а не в «Ривер».

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Он провел за клуб 75 матчей, забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее итальянский клуб отказался от игрока «Зенита».